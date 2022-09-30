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- Inter'in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı
Inter'in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı
Inter'in eski oyuncusu Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbol kariyerine başladı.
- 30.09.2022 - 21:06
- Güncelleme : 30.09.2022 - 21:47
Arjantinli milli futbolcu Rodrigo Palacio, spor hayatında branş değişikliğine gitti. 40 yaşındaki golcü oyuncu Palacio, futbolu bırakıp basketbola başladı.
Futbolu bıraktığını açıkladı
40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.
Kariyerine basketbolda devam ediyor
Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi ve basketbol oynamaya başladı
5 sene Inter forması giydi
2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Rodrigo Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.