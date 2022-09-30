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    Inter'in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı

    Inter'in eski oyuncusu Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbol kariyerine başladı.
    • 30.09.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 21:47
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    Inter'in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı

    Arjantinli milli futbolcu Rodrigo Palacio, spor hayatında branş değişikliğine gitti. 40 yaşındaki golcü oyuncu Palacio, futbolu bırakıp basketbola başladı.

    Futbolu bıraktığını açıkladı

    40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

    Inter in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı #1

    Kariyerine basketbolda devam ediyor

    Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi ve basketbol oynamaya başladı

    Inter in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı #2

    5 sene Inter forması giydi

    2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Rodrigo Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.

    Inter in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı #3


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