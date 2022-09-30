Inter'in eski futbolcusu Rodrigo Palacio, basketbola başladı

Inter'in eski oyuncusu Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbol kariyerine başladı.

Arjantinli milli futbolcu Rodrigo Palacio, spor hayatında branş değişikliğine gitti. 40 yaşındaki golcü oyuncu Palacio, futbolu bırakıp basketbola başladı.

Futbolu bıraktığını açıkladı

40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerine basketbolda devam ediyor

Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi ve basketbol oynamaya başladı

5 sene Inter forması giydi

2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Rodrigo Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.