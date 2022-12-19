Irak'ın Erbil kentinde, Fransa'yı tutanlarla Arjantin'i destekleyenler maç sonunda birbirlerine girdi. Çıkan kavgada taşlar havada uçuştu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, dün oynanan Arjantin-Fransa finaliyle son buldu.

Arjantin, penaltı atışları sonucu Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin, 1986’dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Dünyadan renkli görüntüler gelirken Irak'ta durum farklı oldu

Tüm dünyayı ekran başına kilitleyen mücadele oldukça heyecanlı geçti.

Çok sayıda ülkeden karşılaşma anı ve sonrasına dair renkli görüntüler geldi.

Ancak ne var ki Irak'ta durum böyle olmadı.

Iraklılar, Dünya Kupası finalinin ardından birbirine girdi

Fransa ve Arjantin'i tutan Iraklılar kavgaya tutuştu

Irak’ın Erbil kentinde, Fransa ve Arjantin’i tutanlar birbirine girdi.

Karşılıklı taşların ve sandalyelerin fırlatıldığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonrası taraflar, daha fazla olay çıkarmadan dağıldı.