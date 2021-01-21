Euro
8.9843
-0.01%
Dolar
7.3985
-0.28%
Altın
445.7
-0.01%
Borsa
1.58
0.68%
Bitcoin
260.000
-3.85%
EXEN Coin
18.51
-5.89%
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C
    İrfan Can, Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımını beğendi

    İrfan Can, Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımını beğendi

    Galatasaray'a gelmek istediğini her şekilde gösteren İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası, "İrfan Can transfer listemizde, o da bize gelmek istiyor." diyerek transfer ateşini yakmıştı.

    O günden sonra Terim'i Instagram'da takibe alan ve babasına "Galatasaray'a gitmek istiyor." şeklinde açıklama yaptıran 25 yaşındaki oyuncu, bir hamlede daha bulundu.

    TERİM PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

    Arda Turan'ın "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın..." yazılı Fatih Terim paylaşımını beğenen Başakşehirli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini bir kez daha gösterdi.

    İrfan Can, Arda Turan ın Fatih Terim paylaşımını beğendi #1

    İrfan Can, Arda Turan ın Fatih Terim paylaşımını beğendi #2

    CEVAP BEKLENİYOR

    Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'ocak ayı için 4.5 milyon euro, kalan kısmı ise sezon sonunda verelim' teklifinde bulunmuştu.

    Cimbom şimdi, turuncu-lacivertlilerden gelecek cevabı bekliyor.

    İrfan Can'ın babası: Oğlum Galatasaray'a gitmek istiyor HABERİ

    İrfan Can, Arda Turan ın Fatih Terim paylaşımını beğendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir