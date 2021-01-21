İrfan Can, Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımını beğendi

Galatasaray'a gelmek istediğini her şekilde gösteren İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası, "İrfan Can transfer listemizde, o da bize gelmek istiyor." diyerek transfer ateşini yakmıştı.

O günden sonra Terim'i Instagram'da takibe alan ve babasına "Galatasaray'a gitmek istiyor." şeklinde açıklama yaptıran 25 yaşındaki oyuncu, bir hamlede daha bulundu.

TERİM PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Arda Turan'ın "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın..." yazılı Fatih Terim paylaşımını beğenen Başakşehirli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini bir kez daha gösterdi.

CEVAP BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'ocak ayı için 4.5 milyon euro, kalan kısmı ise sezon sonunda verelim' teklifinde bulunmuştu.

Cimbom şimdi, turuncu-lacivertlilerden gelecek cevabı bekliyor.

İrfan Can'ın babası: Oğlum Galatasaray'a gitmek istiyor HABERİ