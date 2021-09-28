İrfan Can Eğribayat: Golü bilerek yemedim

Galatasaray'a karşı hatalı bir gol yiyen Göztepe kalecisi İrfan Can konuyla ilgili, ""Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Galatasaray, İzmir ekibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun uzaktan çekltiği şutu kontrol edemeyen Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, topu bacaklarının arasından kaçırdı ve kalesinde golü gördü.

Maçın ardından 'şike' iddialarıyla suçlanan Eğribayat, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN YİYEBİLECEĞİ BİR GOL"

Eğribayat açıklamalarında, "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için yapacak bir şey yok.

Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var.” dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

“TEK BEN DEĞİL HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ”

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğratının çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan genç kaleci, "2014 yılında çekilmiş bir takım o. U16 Milli Takımı'nda Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi bizle sohbet etti sağ olsun.

Sonrasında kendi Facebook'umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan, Atletico Madrid'de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa'da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun." şeklinde konuştu.