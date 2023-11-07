İrfan Can Eğribayat, İsmail Kartal'dan forma bekliyor Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine İrfan Can Erğibayat giyebilir.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde kaleyi genelde İrfan Can Eğribayat'a devretti.

Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine Erğibayat giyebilir.

Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışan 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.

Adana Demirspor maçında da oynayabilir

Adana Demir deplasmanında İsmail'in cezalı, Serdar'ın sakat ve Samet'in formsuz olması nedeniyle 3. yerlinin İrfan Can Eğribayat olması ihtimali de var.

25 yaşındaki kaleci, bu sezon 7 maçta forma giyerken kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu maçların 4'ünde ise kalesini gole kapattı.