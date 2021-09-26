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İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata
Süper Lig'de Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun şutunda İrfan Can Eğribayat'tan büyük bir hata geldi.
- Haber Merkezi
- 26.09.2021 - 20:29
- Güncelleme : 26.09.2021 - 20:34
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı.
BACAK ARASI YEDİ
Mücadele 1-0 Göztepe lehine giderken Halil Dervişoğlu ile 49. dakikada bir şut çeken sarı-kırmızılılar İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatasıyla skoru dengeledi.
Üstüne gelen şutta topu tutamayan İrfan, bacak arasından ağlara giden şuta engel olamadı.
Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ediyor.
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz hafta Lazio maçında da kaleci hatasıyla gol bulmuştu.
İŞTE O ANLAR...
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)