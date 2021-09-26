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    İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata

    İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata

    Süper Lig'de Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun şutunda İrfan Can Eğribayat'tan büyük bir hata geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 20:34
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    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı.

    BACAK ARASI YEDİ

    Mücadele 1-0 Göztepe lehine giderken Halil Dervişoğlu ile 49. dakikada bir şut çeken sarı-kırmızılılar İzmir ekibinin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatasıyla skoru dengeledi.

    Üstüne gelen şutta topu tutamayan İrfan, bacak arasından ağlara giden şuta engel olamadı.

    Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ediyor.

    Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz hafta Lazio maçında da kaleci hatasıyla gol bulmuştu.

    İŞTE O ANLAR...

    İrfan Can Eğribayat tan büyük hata #1

    İrfan Can Eğribayat tan büyük hata #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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