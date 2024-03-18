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Fenerbahçe futbolcusu İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçı sonrası Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz hakkında açıklamalarda bulundu.
Egemen Korkmaz'ı yediği ekmek yediği yere ihanet etmekle suçlayan İrfan Can, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Maçın ardından yaşanan arbedede Egemen Korkmaz'ın, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'a saldırı girişiminde bulunması sosyal medyada gündem olmuştu.
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