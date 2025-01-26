İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe'ye olay sözler!

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 46 ve 53. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Göztepe'nin golleri 25. dakikada Juan 82. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski takımı Göztepe ile ilgili olay ifadelere imza attı.

Zpor mikrofonlarına konuşan İrfan Can, "Eski takımına karşı oynadın nasıl hissediyorsun?" sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

Eski takımım değil benim orası. Benim için tamamen yoklar.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.