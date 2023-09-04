İrfan Can Eğribayat'tan milli takım açıklaması Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından yaptığı konuşmaya takımdaki herkesin birbirine destek olduğunu söyleyerek başlayan İrfan Can Eğribayat, "Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. 9'da 9 oldu, çok iyi bizim adımıza. Ülke puanına da katkı yaptık, gruplara kaldık. Güzel bir izin yapacağız. Sonrasında yeniden hazırlanacağız. İnşallah lig sonuna kadar böyle gider. Geniş bir kadromuz var. Bazen dışarıda kalan arkadaşlarımız oluyor. Herkes birbirine destek oluyor. Evden izleyen arkadaşlarımız kazanmamız için dua ediyordur bizlere. Güzel bir takımız, güzle bir birliktelik oldu. Filenin Sultanları'nı da şampiyonlukları için tebrik ederim" dedi.

Altay Bayındır'ın transferi hakkında da konuşan file bekçisi, "Altay Bayındır ile çok uzun zamandır arkadaşız. Birbirimize hep destek olduk. Çok güzel karakterli bir arkadaşımız. Gidebileceği en iyi yere gitti. İnşallah peşinden bizler de oraya gideriz" ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic transferini değerlendiren İrfan Can Eğribayat, "Livakovic çok iyi bir kaleci. Dinamo Zagreb'de çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda çok iyi işler çıkardı. Birlikte çalışıyoruz. Hoca istediğine şans verecek. Oynayanın Fenerbahçe'ye katkısı olsun yeter" dedi.

Milli takım yanıtı

25 yaşındaki kaleci son olarak milli takım sorusunuda cevapladı: