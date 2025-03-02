İrfan Can Eğribayat'tan milli takım cevabı: Hocalarımızın kararı

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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'de 26. haftada Antalyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELE VERİYORUZ"

Fenerbahçe'nin savunmadaki performansı için konuşan İrfan Can Eğribayat şöyle dedi:

"Oyun sistemimiz tamamen oturmaya başladı. Savunmada da iyi bir iletişimizi var. Sürekli konuşuyoruz. O yüzden iyi oldu ve gerçekten koşuyorlar özellikle sağ ve sol bekler. Orada da dinamik oyuncular oynadığı için boşluk vermiyoruz. Takım olarak iyi mücadele veriyoruz. Defans özelinden değil geride oynadığımız pozisyonlarda takım olarak kompakt bir şekilde duruyoruz. Bu da rakibe pozisyon verilmesini önlüyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz."

"MİLLİ TAKIM" SORUSU

İrfan Can, "Milli Takım için beklentisi var mı?" sorusunun ardından, "Tabii ki beklenti içerisinde oluyor insan. Herkes gibi ben de isterim. Hocalarımızın kararı. Çok değerli kaleciler var, hepsi oynuyor. Hocaların kararı, tabii ki orada olmak isterim ama dediğim gibi benim istemem yetmiyor. Hocalarımızın kararı, o konuda hayırlısı olsun diyelim." diye konuştu.