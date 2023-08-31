İrfan Can Eğribayat'tan Twente taraftarına 5-1 göndermesi Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, ilk maçın skoruna gönderme yaparak Twente taraftarına eliyle 5-1'i gösterdi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Twente'yi 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan temsilcimiz Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi.

Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan taraftarlar takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.

Maçta gerginlik

Maçın 26. dakikasında sinirler gerildi.

Twente'den Sadilek, rakibinin müdahalesi ile yerde kalan Osayi-Samuel'in çıkan çıkan ayakkabısını alarak uzağa fırlattı.

Bunun üzerine iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.

İrfan Can'a sert müdahale

Maçın 37. dakikasında Twente atağında Daan Rots ile Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat topa hamle yaptı.

Sarı-lacivertlilerin ceza sahası içerisinde topun sahibi İrfan Can olurken Hollandalı futbolcunun diz darbesi yüzüne geldi.

25 yaşındaki file bekçisi yüzüne aldığı darbe sonrası rakibinin üstüne yürürken iki takım oyuncuları arasında da gerilim yine arttı.

Olaylar büyümeden sakinleşirken maçın hakemi Fabio Maresca, Twente'nin genç futbolcusu Daan Rots'a sarı kart gösterdi.

İrfan Can Eğribayat da sağlık ekibinin tedavisi sonrası oyuna kaldığı yerden devam etti.

İrfan Can'dan Twente taraftarına 5-1 göndermesi

Maç içerisinde kendisine yabancı madde atılması sonrası İrfan Can Eğribayat'tan tribünlere çok konuşulacak bir hareket geldi.

Tribünde kendisine yabancı madde atan taraftarlara dönen İrfan Can, ilk maçın skoruna gönderme yaparak eliyle 5-1'i gösterdi.