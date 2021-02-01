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    İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e veda etti

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e veda etti

    Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci; eski başkanı, hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:02
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    2017 yılında Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e transfer olan ve turuncu-lacivertli ekipte lig şampiyonluğu yaşayan İrfan Can Kahveci, dün Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

    Son kez tesislere giden Kahveci; Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

    ALNINDAN ÖPEREK UĞURLADI

    Duygusal anların yaşandığı vedalaşma töreninde Gümüşdağ, 25 yaşındaki oyuncunun alnından öptü.

    İşte o anlar:

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir e veda etti #1

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir e veda etti #2

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir e veda etti #3

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir e veda etti #4

    İrfan Can Kahveci, Başakşehir e veda etti #5

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