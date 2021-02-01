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- İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e veda etti
İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e veda etti
Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci; eski başkanı, hocaları ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 16:35
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:02
2017 yılında Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e transfer olan ve turuncu-lacivertli ekipte lig şampiyonluğu yaşayan İrfan Can Kahveci, dün Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Son kez tesislere giden Kahveci; Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
ALNINDAN ÖPEREK UĞURLADI
Duygusal anların yaşandığı vedalaşma töreninde Gümüşdağ, 25 yaşındaki oyuncunun alnından öptü.
İşte o anlar: