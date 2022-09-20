Petrol
92.5
0.54%
Euro
18.3409
0.06%
Dolar
18.3051
0.06%
Altın
981.99
-0.22%
Borsa
3209
0.00%
Bitcoin
357.447
4.21%
BTXN Coin
7.98
-0.86%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    İrfan Can Kahveci: Benim favorim her zaman Türkiye

    İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maç öncesi konuştu.
    • 20.09.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrfan Can Kahveci: Benim favorim her zaman Türkiye

    İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı öncesi açıklamalarda bulundu.

    İrfan Can Kahcevi yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim burayı, aile ortamını. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta 6 puan alıp gol yemeden bitirmek." dedi.

    Sakatlıklardan dolayı futboldan biraz uzak kaldığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Her şey benim açımdan yolumda gidiyor. İnşallah bunu, burada da sürdürebilirim. Uzak kaldım. Sakatlıklar çok oldu. Performans düşüklüğü de oldu. Tekrar burada olduğum için mutluyum. Bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

    İrfan Can Kahveci: Benim favorim her zaman Türkiye #1

    "Favorim her zaman Türkiye"

    Dünya Kupası'ndaki favorisinin kim olduğu sorusuna Kahveci, "Benim favori takımım her zaman Türkiye. Benim öyle favori bir takımım yok." açıklamasını yaptı.

    İrfan Can Kahveci son olarak, "Fiziksel olarak kendimi verebildiğim zaman... Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız da çok sıcakkanlı. Çok güzel arkadaşlık var. Genç kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

    İrfan Can Kahveci: Benim favorim her zaman Türkiye #2


    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı

    Samsun’da suç örgütüne şafak operasyonu
    3. Sayfa

    Samsun’da suç örgütüne şafak operasyonu

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir