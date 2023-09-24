İrfan Can Kahveci: Bu sene kendimi daha da iyi hissediyorum Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Takımına galibiyeti getiren gole imza atan İrfan Can Kahveci, maçın ardından, "Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yapmış olabiliriz. Çok iyi pozisyonlara girdik, atamadık, bazen de olmuyor. İlk yarıda 1-0 öne geçtik ama belki de ilk yarıda işi bitirebilirdik. 2-0, 3-0’da yapabilirdik. Bence bugün çok iyi başladık ve 1-0'ı da korumasını bildik. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da bizim için çok iyi" şeklinde konuştu.

"Bu sene kendimi daha da iyi hissediyorum"

28 yaşındaki futbolcu, "Geçen sene de iyi başlamıştım. Bazen destek olmuyor, bazen oluyor. Bu sene kendimi daha da iyi hissediyorum. Bu sene hem takım bir başka hem de taraftarımız bir başka. Bunu da hepimiz hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz. 12’de 12 yaptık, inşallah milli araya kadar kayıpsız geçiririz" diyerek sözlerini noktaladı.