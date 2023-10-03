İrfan Can Kahveci: Bu sezon şampiyon olacağız Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV'ye konuştu. Kahveci, "Bizim hedefimiz şampiyonluk. Biz de hasretiz. Bu sene de geleceğini düşünüyorum" dedi.

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bu sezon performansıyla alkış alan başarılı isim, 14 maçta şimdiden 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

İşte milli futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar...

İyiyim, mutluyum. Her şey güzel gidiyor. Takım olarak da çok mutluyuz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah bunu devam ettirebiliriz.

"Bu zamanları görmek mutluluk verici"

Sakatlıklarım geçtikten sonra kendime iyi bakmaya özen gösterdim. Kötü zamanlarımda bile her şeyi yapmaya devam ettim. Bu zamanların gelmesi için çok çalıştım. Bu zamanların geldiğini görmek benim için mutluluk verici. İnşallah bunu devam ettiririm. Bu sene takım olarak çok istiyoruz gerçekten.

"Hocamız çok iyi birisi"

Hocamızı zaten önceden tanıyoruz. Önceki geldiğinde de güzel bir serüven yakalamıştık. Bunu devam ettiriyoruz. Camiayı bilen bir hoca. Güzel bir insan, sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Herkese güzel yaklaşıyor. Böyle yaklaşınca, takım içindeki karakterler de güzel olunca her şey güzel gidiyor.

"Rize maçı öncesi sakatlık yaşadım"

Rizespor maçından önce kasığımda ufak bir yırtık olduğunu öğrendim. Toplantı yaptık. Aslında biraz tedirgindim maçtan önce. Hoca ve doktorla toplantı yaptıktan sonra denemek istediğimi söyledim. Isınmada deneyecektim. Doktorla da konuştuğumuzda "Şut atarsan sıkıntı olabilir" dedi. Ama kendimi iyi hissettim ve devam ettim. Maç başladıktan sonra sakatlık aklımdan çıktı. İyi performans gösterdim ve mutluyum.

"Herkes skora katkı vermek istiyor"

Herkes iştahlı, herkes katkı vermek istiyor. Bunun yanında bencil de davranmıyor kimse. Öyle bir şey de yok. Bunun sonucunda da güzel asistler, goller çıkıyor. Daha Cengiz de katılacak aramızda. İnşallah böyle devam ederim.

"1-0 bize yetmiyor, hedefimiz şampiyonluk"

Her oyuncu her maçı kazanmak ister. Takım da öyle. Her maçı kazanmak ve daha fazlasını yapmak istiyoruz. 1-0 yetmiyor, 2-3'ü zorluyoruz. "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük spor kulübü. Hep şampiyonluk ister Fenerbahçe. Bizim de hedefimiz şampiyonluk. Biz de hasretiz. Bu sene de geleceğini düşünüyorum. Karakterli, tecrübeli, çok kaliteli oyuncular var. Camiayı da sahiplendiler. İnşallah sonu mutlu eder. "İnşallah her kulvarda şampiyonluğa oynamak istiyoruz.

"Benden miras oğluma..."