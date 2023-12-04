İrfan Can Kahveci: Çalımın sırrı Hurşut Meriç Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, 4-1'lik Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1'lik skorla geçti.

Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçının ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyleyen İrfan Can, "Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Bundan hemen kurtulmak istiyorduk. Taraftarımıza galibiyeti ne kadar istediğimizi göstermek istedik. Goller bulduk. Ben de güzel bir gol attığım için mutluyum" dedi.

"Çalımın sırrı Hurşut Meriç"

Attığı goldeki şık çalımı değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Çalımın sırrı Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz"

Son olarak Beşiktaş derbisi hakkında konuşan İrfan Can, "Beşiktaş maçında ilk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Bugünden başlayarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" sözlerini sarf etti.