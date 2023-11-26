İrfan Can Kahveci: Daha iyi olabilirdik

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.
İrfan Can Kahveci, mücadele sonrası galibiyeti değerlendirdi.
"Daha iyi olabilirdik"
28 yaşındaki futbolcu, "Daha iyi olabilirdik. Eksiklerimiz var ama liderliğimizi sürdürüyoruz. Böyle zor maçlar da olacak ama kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Eksiklerimiz var, bunlar da önemli isimler. Onlar döndükten sonra sezon başındaki tempoda gideceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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