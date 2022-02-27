İrfan Can Kahveci dönüyor

Sakatlığı düzelen ve Slavia Prag maçı kadrosuna yer alan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maçında yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti.





KASIMPAŞA MAÇINDA DÖNÜYOR

Fanatik'in haberine göre; İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.