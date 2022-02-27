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    İrfan Can Kahveci dönüyor

    İrfan Can Kahveci dönüyor

    Sakatlığı düzelen ve Slavia Prag maçı kadrosuna yer alan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maçında yerini alması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 12:26
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    Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti.

    İrfan Can Kahveci dönüyor #1

    KASIMPAŞA MAÇINDA DÖNÜYOR

    Fanatik'in haberine göre; İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon - HABERİ

    İrfan Can Kahveci dönüyor #2


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