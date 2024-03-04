İrfan Can Kahveci dönüyor! Fenerbahçe'den flaş paylaşım Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin düz koşulara başladığı ve Pendikspor maçında kadroya alınacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci hakkında bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, İrfan Can Kahveci'nin idmandan bir fotosu kullanılarak "kum saati emojisi" kullanıldı.

Bu paylaşım, yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceği yorumlarını artırdı ve taraftarlarda heyecan uyandırdı.

Sporx'te yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci'nin pazar günü oynanacak Pendikspor maçında kadroya alınması beklenirken, sezonun kalan kısmı düşünülerek oyuncu için 'sıfır risk' politikası izlenecek.

İrfan Can Kahveci'nin durumu yakından takip edilecek. İrfan Can'ın iyileşme hızı beklenen seviyede devam ederse Pendikspor mücadelesinin son bölümünde oyuna dahil olacak.

2 maç kaçırdı

Arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında forma giyememişti.

28 yaşındaki İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 36 maçta 13 gol 10 asistlik performans gösterdi.