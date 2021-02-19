Euro
8.4511
0.21%
Dolar
6.9585
-0.08%
Altın
396.87
-0.24%
Borsa
1.566
1.3%
Bitcoin
366.025
1.20%
EXEN Coin
17.90
3.11%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek istiyorum

    İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek istiyorum

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, gündemdeki konularla ilgili FB TV'ye konuştu.

    Transfer sürecinde yaşananlardan gelecek hedeflerine kadar birçok konuda görüşlerini belirten milli futbolcu, "Hedefim Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek" dedi.

    İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe den Avrupa ya gitmek istiyorum #1

    "HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK VE AVRUPA'YA GİTMEK"

    "Çok mutluyum. Bundan beş altı sene önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat vardı ama kulübümüzün tercihi nedeniyle Başakşehir'e gittim. Bu durum kendimi daha fazla geliştirmem için yardımcı oldu. Hedefim, ne kadar şampiyonluk yaşayabilirsem onu yaşamak istiyorum. Ardından da Avrupa'ya gitmek istiyorum. Transfer görüşmesinde de Emre Ağabey bunu söyledi. Burada iyi performans sergiledikten sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum."

    İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe den Avrupa ya gitmek istiyorum #2

    "MESUT ÖZİL AİLEMİZDEN BİRİ"

    "Mesut Özil'in o kadar büyük bir kariyeri olmasına rağmen çok mütevazi biri. Ailemizden biri gibi davranıyor. Aramız çok iyi."

    "İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

    "İnşallah şampiyon oluruz ve taraftarlarımızla birlikte olabiliriz. Taraftarlarımız beni çok güzel karşıladı. Beni çok istediklerini biliyordum. İnşallah onlara layık olabilirim. Destekleri için teşekkür ediyorum."

    İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe den Avrupa ya gitmek istiyorum #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir