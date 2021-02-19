İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, gündemdeki konularla ilgili FB TV'ye konuştu.

Transfer sürecinde yaşananlardan gelecek hedeflerine kadar birçok konuda görüşlerini belirten milli futbolcu, "Hedefim Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmek" dedi.





"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK VE AVRUPA'YA GİTMEK"

"Çok mutluyum. Bundan beş altı sene önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat vardı ama kulübümüzün tercihi nedeniyle Başakşehir'e gittim. Bu durum kendimi daha fazla geliştirmem için yardımcı oldu. Hedefim, ne kadar şampiyonluk yaşayabilirsem onu yaşamak istiyorum. Ardından da Avrupa'ya gitmek istiyorum. Transfer görüşmesinde de Emre Ağabey bunu söyledi. Burada iyi performans sergiledikten sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum."





"MESUT ÖZİL AİLEMİZDEN BİRİ"

"Mesut Özil'in o kadar büyük bir kariyeri olmasına rağmen çok mütevazi biri. Ailemizden biri gibi davranıyor. Aramız çok iyi."

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

"İnşallah şampiyon oluruz ve taraftarlarımızla birlikte olabiliriz. Taraftarlarımız beni çok güzel karşıladı. Beni çok istediklerini biliyordum. İnşallah onlara layık olabilirim. Destekleri için teşekkür ediyorum."