İrfan Can Kahveci formuyla adeta uçuyor Pendikspor ağlarını da sarsan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor karşısında da gollerine devam etti.

Bu sezon Antalyaspor, Alanyaspor, Rizespor ve Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayan Kahveci, Pendikspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

14 gole katkı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 2 de asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezon toplamda 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, bu performansını Fenerbahçe formasıyla 10. haftada yakaladı.