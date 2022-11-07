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    İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 07.11.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 23:00
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    İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz

    Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.

    Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    "Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz"

    "Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"

    İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz #1


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