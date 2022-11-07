İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.

Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz"

"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"