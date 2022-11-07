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- İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz
İrfan Can Kahveci: Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
- 07.11.2022 - 22:52
- Güncelleme : 07.11.2022 - 23:00
Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.
Kısa bir açıklama yapan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz"
"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz, bu ara bize iyi gelecek. Giresunspor maçını kazanarak araya girmek istiyoruz. Aranın ardından hocanın antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz.(Gülerek)"