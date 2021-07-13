İrfan Can Kahveci: Hep birlikte başaracağız

Fenerbahçe'ye transferi gündem olan ve bu sene takımıyla şampiyon olmak istediğinin altını çizen İrfan Can Kahveci, iddialı mesajlar verdi.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZI SEVİNCE BOĞACAĞIZ"

Yeni bir teknik heyetle, yeni bir hikaye yazmak için yola çıktıklarını belirten Milli orta saha oyuncusu, “Şampiyonluk, olmazsa olmaz hedefimiz. Başkanı, yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve taraftarı ile tüm camia sezon öncesi kenetlendi. Bu durumu Topuk Yaylası Kampı’nda yakından yaşıyoruz. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlarımız bize destek vermek için kilometrelerce uzaktan geliyorlar. Onların özverisi ve desteği bize büyük bir sinerji veriyor. O nedenle şimdi şampiyonluk zamanı diyorum. Hep birlikte başarıp, taraftarımızı sevince boğacağız.” diye konuştu.

EURO 2020'DEKİ TEK GOLÜMÜZÜ ATTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transfer yarışına sokan İrfan Can, sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, EURO 2020'de milli takımımızın turnuvadaki tek golünü kaydeden isimdi.