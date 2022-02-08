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    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle taraftardan "Cam adam" lakabını aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:57
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    Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci sakatlık rekoru kırdı.

    4 sezon formasını terlettiği Başakşehir'de sadece 4 ciddi sakatlık yaşayıp 13 karşılaşma kaçıran milli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği bir yıllık sürede 5. kez sakatlandı.

    Bugüne kadar 16 maç kaçıran İrfan, 3 karşılaşmada ise cezası nedeniyle oynayamadı.

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon #1

    MEHMET EKİCİ'Yİ HATIRLATIYOR

    Mart ayı başındaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı olan Mehmet Ekici'yi hatırlattı.

    O dönem devre arasında Beşiktaş'ın istediği Ekici'yi ikna eden sarı-lacivertliler, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor'la da gerilim yaşamış ve sezon sonu serbest kalmasıyla tecrübeli ismi kadrosuna katmıştı.

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon #2

    BU SEZON SIK SIK SAKATLANDI

    İrfan Can Kahveci de Galatasaray'ın elinden kapılarak alınmıştı ancak şimdiye dek gösterdiği performans ve yaşadığı sakatlıklarla Mehmet Ekici'nin kaderini yaşadı.

    Geçen sezonun sonunda uyluğundan sakatlanan İrfan, bu yıl ise sırasıyla 2 kez adale, son olarak da omuz sakatlığı yaşadı.

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon #3

    TARAFTARLAR CAM ADAM DİYOR

    Bu sorunlar nedeniyle bazı Fenerbahçe taraftarları, İrfan Can'a "Cam adam" lakabını taktı.

    İrfan Can Kahveci için sakatlıklarla dolu bir sezon #4


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