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    İrfan Can Kahveci iki golle döndü

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Austria Wien maçında attığı 2 gol ile göz doldurdu.
    • 26.08.2022 - 11:06
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    İrfan Can Kahveci iki golle döndü

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı rövanşta sakatlanan İrfan Can Kahveci, 6 maçlık aranın ardından Austria Wien karşısında 11'de sahaya çıktı.

    Viyana'daki ilk maç ile ligdeki Adana Demir maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamayan yıldız futbolcu kadroya golle döndü.

    İrfan Can Kahveci iki golle döndü #1

    Duble yaptı

    44. dakika Rossi'nin kullandığı kornerde Luan Peres'in topukla çevirdiği topu ağlara gönderen İrfan Can bu sezonki ilk golünü attı. Henüz 4. dakikada da ceza sahası dışından şık bir vuruşla fileleri sarsan ancak ofsayt nedeniyle golü geçerli sayılmayan İrfan Can 70'te ise aşırtma bir golle dublesini yaptı.

    77. dakikada yerini genç yıldız Arda Güler'e bırakan Kahveci'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla saha kenarına uğurladı.

    İrfan Can Kahveci iki golle döndü #2


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