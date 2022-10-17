İrfan Can Kahveci: İnşallah böyle devam ederim

Fenerbahçe'nin yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 3-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona eren Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Maçtaki ikinci golü atan milli futbolcu, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"İnşallah böyle devam ederim"

"Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum. İnşallah böyle devam ederim."