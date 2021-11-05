İrfan Can Kahveci iyi oyunuyla mest etti

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci dönüşüyle birlikte performansıyla da taraftarın beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynana Konyaspor maçının ardından Royal Antwerp mücadelesinde oynadığı futbolla da taraftarlardan tam not aldı.

SAKATLIKTAN İYİ DÖNDÜ

Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında ilk yarının son dakikalarında oyuna giren İrfan Can Kahveci, ikinci yarı sahneye çıkmış ve attığı şık frikik golüyle takımı adına skor üretebilen tek isim olmuştu.

Royal Antwerp müsabakasında ise Mert Hakan Yandaş'ın ilk golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımın attığı üçüncü golde de atağı başlatan isim oldu.

65 DAKİKADA NELER YAPTI?

Royal Antwerp karşısında 33 pas yapan İrfan Can Kahveci, %66.7 pas isabet yüzdesi yakaladı. Yetenekli futbolcu, rakip yarı alanda ise %68.2'lik pas isabet yüzdesine ulaştı.

Girdiği 3 ikili mücadeleden 2'sini kazanan İrfan Can Kahveci ayrıca 1 de hava topu kazanmayı başardı. Bosuilstadion'de yaklaşık 1 saat sahada kalan İrfan Can Kahveci, 65. dakikada yerini Diego Rossi'ye bıraktı.