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    İrfan Can Kahveci, kariyer rekoruna gidiyor

    İrfan Can Kahveci, kariyer rekoruna gidiyor

    Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 1 gol daha kaydetmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak.
    • 01.11.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 12:08
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    2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor.

    Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, ardından yavaş yavaş ritmini buldu ve sarı-lacivertli takımın orta sahadaki orkestra şefi oldu.

    İrfan Can Kahveci, kariyer rekoruna gidiyor #1

    16 maçta 6 gol, 3 asist

    Milli oyuncu, dün de İstanbulspor karşısında müthiş oynarken, ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. İrfan Can, bu sezon çıktığı 16. resmi maçta 6. kez gol sevinci yaşarken; daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

    Fanatik'in haberine göre, bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfan Can, şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor.

    İrfan Can Kahveci'nin ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Batshuayi'nin attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu, Olimpiyat Stadı'ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı.

    Yıldız oyuncu, bu sezon attığı 6 golün dışında 3 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.

    İrfan Can Kahveci, kariyer rekoruna gidiyor #2

    İrfan Can Kahveci, kariyer rekoruna gidiyor #3


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