İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşıyor! 11. golünü attı Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder’in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti.

11. kez ağları sarstı

Kariyerinin en golcü dönemini yaşayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı.

"Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum"

Galibiyeti getiren golün sahibi olan İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve attığı golü değerlendiren İrfan Can Kahveci, şu sözleri sarf etti:

Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu.

"Livakovic'e veririm ödülü"

"Maçın adamı kim, sen mi Livakovic mi?" sorusuna İrfan Can Kahveci, şu yanıtı verdi:

Zor bir seçim ama Livakovic'e veririm ödülü. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz.

"İnşallah diğer maçlarda da gol yemeyiz"

Maçı gol yemeden kapatmaları hakkında İrfan Can, sözlerini şöyle bitirdi: