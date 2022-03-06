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    İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

    İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

    Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 19:54
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    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

    Karşılaşmanın 16. dakikasında Trabzonsporlu Siopis ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, ikili mücadeleye girdi. Bordo-mavili futbolcu yerde kaldı.

    VAR UYARDI KIRMIZI KART ÇIKTI

    Oyunu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

    İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

    İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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