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    İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı ziyaret etti

    İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı ziyaret etti

    Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan, takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ile buluştu. Kahveci, bu kareyi sosyal medyada paylaştı.
    • 25.04.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:16
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    Geçtiğimiz yılın ocak ayında büyük umutlarla Arsenal’den sarı-lacivertli takıma transfer olan Mesut Özil ve sezon başı kiralık gittiği Watford’dan devre arasında geri alınan Ozan Tufan, mart ayından beri Fenerbahçe'de kadro dışı bulunuyor.

    Bu sürede Fenerbahçe'de resmi maçlara çıkmayan Mesut Özil ve Ozan Tufan, zaman zaman birlikte fotoğraf paylaşıyor.

    İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan ı ziyaret etti #1

    Mesut ve Ozan’la fotoğraf paylaştı

    Bu akşam İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile "Davetin için teşekkürler abicim." diyerek paylaştı.

    Fenerbahçe'de birlikte forma giymiyor olsalar da İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın arkadaşlıkları özel hayatlarında devam ediyor.

    İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan ı ziyaret etti #2

    Mesut Özil, Türkiye’de kalmak istiyor

    Mesut'un, Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için “Kadro dışı bırakılamaz” maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor. Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

    İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Ozan Tufan ı ziyaret etti #3


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