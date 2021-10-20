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    İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek

    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve son Trabzonspor maçında kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin, sahalara dönüş maçı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 10:30
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    İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek

    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta görev yapabildi.

    Başarılı futbolcu, geçen hafta takıma katılmış ve çalışmalara başlamıştı. Ancak Vitor Pereira, henüz hazır olmayan öğrencisini Trabzon'a götürmedi.

    İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek #1

    ALANYASPOR MAÇINDA DÖNECEK

    Milli orta saha oyuncusunun, Antwerp karşısında da kadroya alınmama ihtimali yüksek.

    Ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalışan İrfan Can'ın, pazar günü ligde Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmayla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

    İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek #2

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