İrfan Can Kahveci ne zaman dönecek

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve son Trabzonspor maçında kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin, sahalara dönüş maçı belli oldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta görev yapabildi.

Başarılı futbolcu, geçen hafta takıma katılmış ve çalışmalara başlamıştı. Ancak Vitor Pereira, henüz hazır olmayan öğrencisini Trabzon'a götürmedi.

ALANYASPOR MAÇINDA DÖNECEK

Milli orta saha oyuncusunun, Antwerp karşısında da kadroya alınmama ihtimali yüksek.

Ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalışan İrfan Can'ın, pazar günü ligde Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmayla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.



