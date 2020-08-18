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İrfan Can Kahveci nişanlandı
Başakşehir'in 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile sevgilisi Gözde Doyran, evlilik yolunda ilk adımlarını attı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 09:07
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de kazanılan başarıda büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü.
25 yaşındaki oyuncu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gözde Doyran ile nişanlandı.
Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çift, törendeki eğlenceli anları Instagram hesaplarından paylaştı.
İrfan Can Kahveci nişanlandı - İZLE
3 büyüklerin transfer listesinde yer alan yetenekli oyuncunun adı, İspanya'nın Sevilla takımıyla da anılıyor.