Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci görüşme odasına Bu sezon kadrosuna 8 yeni futbolcu kazandıran Fenerbahçe'de gözler artık iç transfere çevrilecek. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin uzatılması olacak.

Haber Merkezi

Yaz dönemi transferde 8 farklı futbolcuya imza attıran Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun planlarına göre hareket etti.

Sarı-lacivetliler, 13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından bu sefer gözünü iç transfere çevirecek. Fenerbahçe'de ilk hedef İrfan Can Kahveci olacak.

SON 2 SEZONDA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona eriyor.

2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği 29 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

Avrupa hayali de olan İrfan Can, ayrılsa bile kulübüne para kazandırmak istiyor.