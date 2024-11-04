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Süper Lig'in 11. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise 59 ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.

İRFAN CAN, 3 HAFTA YOK

Bu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi.

Sports Digitale'nin haberine göre; sakatlanan İrfan Can en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Çekilen MR'da yırtık tespit edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki isim, bu sezon sarı-lacivertli formayı 15 kez giydi.

10 milyon euro piyasa değeri olan hücum oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.