Fenerbahçe'de bu sezon iyi bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci, "Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı.

Ali Koç, gelecek sezon için şampiyonluk sözü verirken sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon çalışmalarına başladı.

Diğer yanda takımın 26 yaşındaki hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.

"Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz"



Fanatik'e konuşan İrfan Can, "Sezonun ilk yarısında iyi değildik, ancak sonrasında gerçek kimliğimize kavuştuk. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi Cumhuriyetimiz'in 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeni dönemde sorumluluğumuz daha da artmış durumda ve tek amacımız, taraftarlarımızı ve camiamızı alacağımız kupalarla mutlu etmek olacak." dedi.

"Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz"

Şampiyonlar Ligi'ne hasret olduklarını belirten başarılı futbolcu, "Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yine yapmaya devam edeceğim. Uzun zamandır kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Elemeleri geçerek, mutlaka Devler Ligi'nde gruplarda olmak istiyoruz. Türkiye'de de sadece Süper Lig 'de değil, Türkiye Kupası'nda da zirvenin sahibi olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

12 gole katkı sağladı

Bu sezon sarı-laciverli formayla 29 maça çıkan oyuncu, 4 kez topu filelerle buluştururken, 8 kez de gol pası verdi.