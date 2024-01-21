İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısını bu maçta da sürdürdü.
İrfan Can, yine sahneye çıktı
Müsabakanın 12. dakikasında Tadic’in pasında fileleri havalandıran İrfan Can, ligdeki 8. golüne ulaştı. Üst üste 2 lig maçında gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 kez de gol pası verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezonki 12. kez gol sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 70. dakikada yerini Cengiz Ünder’e bıraktı.
"Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz"
İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İrfan Can Kahveci yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bize inanmaya devam edin, bu yolun sonunda şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.
Milli futbolcunun bu paylaşımını Fenerbahçeli taraftarlardan büyük beğeni geldi.
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