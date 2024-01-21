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İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz

İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 1-1 sona eren Samsunpor maçının ardından paylaşım yaptı. Maçta bir gol kaydeden yetenekli isim yaptığı paylaşımda, "Bize inanmaya devam edin, bu yolun sonunda şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz" dedi.