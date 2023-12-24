İrfan Can Kahveci: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında derbi maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.



Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Tutuk bir derbi oldu"

Derbiyi değerlendiren İrfan Can Kahveci "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk." dedi.

"Fred bizim için önemli"

Fred'in olmamasıyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız." açıklamasını yaptı.