İrfan Can Kahveci, taçı hızlı kullandı! Edin Dzeko golü buldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin sahası Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe, rakibi karşısında Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.
Yıldız futbolcunun golünden önce İrfan Can Kahveci'nin hızlı bir şekilde taç kullanıp topu oyuna sokması dikkat çekti.
İrfan Can'ın hızlı taç atışı golü getirdi
Dakikalar 51'i gösterdiğinde Vedat'ın vuruşunda top taca gitti. Sağ kanatta orta alana yakın bir noktadan hızlı kullanılan taç atışında İrfan Can kahveci topu Dzeko'ya gönderdi.
Tecrübeli golcü ceza yayında Gravillon'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve penaltı noktasında sol ayağıyla sol köşeye doğru yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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