İrfan Can Kahveci: Taraftarımızdan özür diliyoruz Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırladığı mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı" dedi.

Şampiyonluk mücadelesine değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün tutamadık, 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz" sözlerini sarf etti.