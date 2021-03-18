İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran evlendi

İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran evlendi

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci uzun süredir birlikte oldu Gözde Doyran ile evlendi.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

Gerçekleştirilen törene İrfan Can Kahveci'nin eski takımı Başakşehir'den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

ALİ KOÇ VE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ŞAHİT OLDU

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.