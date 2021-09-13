İrfan Can Kahveci yine sakatlandı

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta, Tisserand'ın yanı sıra sakatlıktan yeni dönen İrfan Can Kahveci de oyuna devam edemedi.

Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe 'de sakatlık kabusu yaşanıyor.

ÖNCE TISSERAND SAKATLANDI

Ülker Arena'da oynanan maçta ilk olarak 21. dakikada Marcel Tisserand sakatlandı. Sağ bacağını tutan Tisserand, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyuna devam edemezken, 22. dakikada yerine Szalai oyuna dahil oldu.

SONRA İRFAN CAN

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci de oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can, topsuz alanda bir süre bekledi. Daha sonra kendini yere bırakan İrfan Can’a saha içinde tedavi uygulandı.

Oyuna devam etmek isteyen İrfan Can, devam edemeyeceğini anladığı zaman değişiklik istedi. İrfan Can Kahveci 73. dakikada oyundan çıkarken yerine Max Meyer dahil oldu.