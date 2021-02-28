İrfan Can Kahveci'den Caner Erkin paylaşımı

Caner Erkin'in Trabzonspor maçı kadrosuna alınmaması, takımdaki bazı futbolcuları rahatsız etti.

Bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi yaşanıyor.

Erol Bulut tarafından kadroya alınmayan 32 yaşındaki futbolcu, Instagram'dan bir paylaşım yaparak 46 yaşındaki teknik adama göndermede bulunmuştu.

İRFAN'DAN DESTEK GELDİ

Bazı futbolcuların, Caner'in kadroya alınmamasından rahatsızlık duyduğu öğrenilirken, bu isimlerden biri olan yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tecrübeli sol beke destekte bulunduğu görüldü.

İşte Kahveci'nin o paylaşımı: