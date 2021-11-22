İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray galibiyetinin ardından iki paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İRFAN CAN'DAN GÖNDERME

Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin paylaşımları:



