İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım: Bozalım oyunlarını Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaşıma imzasını attı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

Akdeniz ekibinin evinde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Cengiz Ünder ve uzatma anlarında Michy Batshuayi'den geldi.

Sergen Yalçın ilk kez kaybetti

Bu skorun ardından Fenerbahçe ligde puanını 63 yaptı ve averajla yeniden liderliğe yükseldi.

Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligde takımın başında 7. maçına çıkan Sergen Yalçın ile ilk kez kaybetti.

"Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını!"

Öte yandan takımın tecrübeli isimlerinden İrfan Can Kahveci, paylaşım yaparak sarı-kırmızılı camiaya göndermede bulundu.

Gönderisinde sarı-lacivertlilerin bilindik taraftar bestesi olan "Kurulan ittifakları, bozalım oyunlarını!" sözlerine yer veren deneyimli futbolcunun Galatasaray'a da bir mesaj gönderdiği konuşulurken bu paylaşım oldukça beğeni kazandı.

İrfan Can bu sezon toplam 32 maça çıkarken 12 gol 9 asistlik performans sergiledi.