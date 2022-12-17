İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili, "İnşallah uzun yıllar burada kalır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nda oynanacak İstanbulspor ve ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmaları öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Sarı-lacviertli takımın başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci, idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bana göre yetenek olarak Messi daha önde"

Messi ve Ronaldo tartışmalarının takım içinde de yapıldığını aktaran İrfan, "Mert Hakan, Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu iddia ediyor ama bana göre yetenek olarak Messi daha önde. İnşallah yarın da kupayı kaldıracak." dedi.

"Oyun bilgisi olarak kendimi iyi durumda görüyorum"

Takımda aldığı rol ile ilgili gelen soruya da yanıt veren İrfan, "Oyun bilgisi olarak kendimi iyi durumda görüyorum. Hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can, Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umuyor

Jorge Jesus'un uzun yıllar takımda kalmasını umduğunu söyleyen İrfan, "Daha önce Fenerbahçe kadar kalabalık taraftarları olan bir kulüpte oynamadığım için burası beni çok olgunlaştırdı. Hocamızın da gelmesiyle performansım arttı. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır, ülkemizin düşünce yapısını çok değiştireceğini düşünüyorum.

Hocamıza kalıp kalacağını sormadık tabii (Gülerek). Benim temennim kalması yönünde, inşallah onu uzun yıllar burada görürüz. Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan." sözlerini sarf etti.

"Trabzon'a kazanmaya gideceğiz"

Trabzonspor maçı hakkındaki soruları yanıtlayan milli oyuncu, "Henüz Trabzonspor maçını konuşmaya başlamadık. İstanbulspor maçımız var önce. Tabii ki önemli bir maç ve oraya kazanmaya gideceğiz ancak önceliğimiz İstanbulspor maçı." dedi.