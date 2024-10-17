İrfan Can Kahveci'den Mourinho açıklaması: Görüştük, gol atmamı istedi

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Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda ile oynadığı maçlarında gol atmayı başaran Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli ekibin televizyonuna konuştu.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"ZEMİN TAŞ GİBİYDİ"

İzlanda maçıyla ilgili konuşan İrfan Can, "İzlanda'da zemin taş gibiydi, belimde ağrılar var. Zemin taştı resmen. Sakatlık olmaması iyi bir şey. Takım olarak çok iyi oynadık. Sonuçtan mutluyum. Gole ihtiyacım vardı. Gol attıkça isteğim artıyor. İnşallah Samsun'da da gol atarım" dedi.

MANCHESTER UNİTED YORUMU

Samsunspor ve Manchester United maçlarına da değinen yıldız futbolcu şöyle konuştu:

Zor bir fikstüre gireceğiz. Önce Samsun, ardından Manchester United. Ama kadro kalitemiz yeterli. Her maç zor. Ama bu kadro üstesinden gelebilir. United önemli bir takım. Bruno Fernandes cezalı, en önemli oyuncuları. Evimizde kazanmaya çıkacağız. Kulüp burada çok büyük takımlara karşı galibiyetler aldı. Eski genlerimizi yakalamamız gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bunu tekrardan göstermemiz gerekiyor.

"ZORLU FİKSTÜRE ALIŞTIK"

Yoğun maç takvimiyle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan İrfan Can, "Zorlu fikstüre alıştık. Çok yoğun geçiyor. İnşallah bir ara biz de nefes alırız. Bu yoğun fikstür aslında oyunculara da yarıyor. Oynamayan oyuncular diğer maçta oynayabiliyor" sözlerini sarf etti.

"MOURINHO TEBRİK ETTİ"

Millî maç arasından sonra Jose Mourinho ile konuştuğunu açıklayan yıldız oyuncu, "Hoca beni tebrik etti, 'Bizim için de at' dedi. Ben de 'İnşallah' dedim" diye konuştu.