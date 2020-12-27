İrfan Can Kahveci'den Oğulcan'a: Zlatan'ım benim

İrfan Can Kahveci'den Oğulcan'a: Zlatan'ım benim

Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın Instagram paylaşımına yorum yaptı.

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'la geçti.

"ZLATAN'IM BENİM"

Sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü attı.

Maçtan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oğulcan'a övgüler yağdı. Başarılı futbolcuya bir övgü de Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can, paylaşımına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.