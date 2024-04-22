İrfan Can Kahveci'den penaltı tepkisi

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Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanına giden Fenerbahçe, rakibi ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltıya tepki gösterdi

Sivasspor'un penaltısına tepki gösteren İrfan Can, maçın ardından şu sözleri kullandı:

"Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."