İrfan Can Kahveci'den Sivasspor'a harika gol! Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında şık bir gol kaydetti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertli takımda maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci sahneye çıktı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki ikinci golünü harika bir şekilde attı.

Şık hareketlerle klas bir gol attı

42. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla ceza yayı sağ tarafında topla buluşan İrfan Can şık bir hareketle rakibini ekarte ettikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye doğru plase bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

28 yaşındaki hücum oyuncusunun bu golü ise futbolseverler tarafından beğeni gördü. İrfan Can'ın bu golü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tribünlerde İrfan Can sesleri yankılandı

Attığı gol ve hırslı oyunuyla tribünlerden büyük destek gören İrfan Can'ın ismi dakikalarca Kadıköy'de yankılandı.

Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişletmeye devam eden İrfan Can, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 10 gol 5 asiste ulaştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)